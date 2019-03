Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a démenti d’une manière catégorique les allégations et rumeurs véhiculées au sujet de l’abandon de la gratuité de l’enseignement.

« Il n’y aucune intention, ni réflexion ou débat sur l’abandon de la gratuité de l’enseignement », a assuré El Otmani à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement, faisant savoir qu’au contraire, l’Etat ne cesse d’augmenter d’année en année le budget alloué à ce secteur et aux programmes socio-éducatifs qui y sont liés tels que la restauration et le transport scolaires.

Il a, à cet égard, indiqué que le budget du programme « Tayssir » a connu à lui seul une hausse de 1,5 milliard de dirhams en une année, outre l’augmentation du budget alloué aux bourses universitaires et du nombre des bénéficiaires, en plus de l’attribution de bourses scolaires aux stagiaires des établissements de la formation professionnelle, soit près de 2 milliards de dirhams. El Otmani a aussi souligné que l’Etat et le gouvernement accordent tout l’intérêt nécessaire au secteur de l’enseignement et oeuvrent à le soutenir par tous les moyens à travers des mesures concrètes et opérationnelles pour qu’il puisse jouer son rôle, rappelant dans ce sens l’instauration de l’obligation de l’enseignement pour les enfants âgés entre 4 et 16 ans.

Le chef du gouvernement a appelé tous ceux qui sont à l’origine de ces allégations à cesser de véhiculer ces rumeurs qui portent atteinte au pays et au service public et créent la confusion chez les citoyens, insistant sur la nécessité de la multiplication des efforts dans un secteur aussi stratégique que vital.