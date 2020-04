L’Amicale Marocaine des Handicapés (Groupe AMH), association à but non lucratif et reconnue d’utilité public, attire l’attention, en cette période de crise sanitaire mondiale, sur les personnes en situation de handicap.

Le Groupe AMH déplore la faible intégration de la dimension du handicap dans les différentes mesures prises pour prévenir la propagation de l’épidémie du coronavirus et atténuer ses impacts économiques et sociaux et proposons les mesures suivantes :

• Les personnes en situation de handicap ne doivent pas stopper leurs soins en rééducation et réadaptation pour garantir une continuité de soins et une meilleure récupération, ou, au moins, le maintien de leur condition physique et autonomie ;

• Les personnes en situation de handicap durant cette crise sanitaire doivent bénéficier des mêmes soins médicaux que les autres patients mais avec une attention plus particulière du fait des nombreuses pathologies de ces derniers, tout en prenant compte de leur vulnérabilité et facteurs aggravants ;

• Tous les centres médico-sociaux, hôpitaux, dispensaires, etc. devraient faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap ;

• Une plateforme internet nationale doit être lancée et dédiée aux personnes en situation de handicap, pour faciliter l’accompagnement ainsi que le recensement des difficultés liées à la crise du coronavirus et les mesures de confinement ;

• Un système d’aide financière à destination des personnes en situation de handicap et de leurs familles doit être mis en place, car malheureusement, il existe une grande corrélation entre handicap et précarité ;

• Les structures en charge des personnes en situation d’handicap, notamment les associations doivent bénéficier du fond de solidarité afin de couvrir les frais de fonctionnement durant cette période, pour répondre aux besoins de leurs adhérents ;

• Les compagnies d’assurances doivent tenir compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans le traitement des dossiers de prise en charge et celui des remboursements.

Aujourd’hui les structures et associations médico-sociales innovent pour continuer leurs activités en temps de crise sanitaire pour éviter de pénaliser la prise en charge des personnes en situation de handicap. C’est dans les moments de crise que le rôle du Groupe AMH , en tant que société, devient très important pour les plus vulnérables.