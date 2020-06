Aswak Assalam, filiale du groupe Ynna, spécialisée dans la grande distribution, inaugure son premier supermarché de proximité “AS from Aswak” à Casablanca et innove avec une nouvelle expérience client “Aswak Drive”.

“L’enseigne inaugure son premier supermarché version urbaine chic, baptisé “AS from Aswak “pour un investissement de 35 millions de dirhams (MDH) et 120 nouveaux emplois directs et indirects”, indique un communiqué du groupe, notant qu’avec une superficie globale de 1600 m², le nouveau magasin à taille humaine a été spécialement pensé pour révolutionner les habitudes de consommation établies.

Moderne avec un agencement dans l’air du temps, convivial et entièrement connecté, “AS from Aswak” est la promesse d’une nouvelle expérience de consommation qui met le client au centre de son attention, ajoute le communiqué, précisant qu’avec plus de 6000 références, le magasin propose une offre alimentaire complète dont un rayon frais qualitatif et une grande variété de références haut de gamme qui répondent aux besoins du quotidien mais aussi aux attentes spécifiques d’une clientèle exigeante.

Selon le groupe, “AS from Aswak” c’est aussi l’alliance de l’expérience client et de l’expérience utilisateur grâce au nouveau service Aswak Drive. C’est une première dans le secteur de la grande distribution au Maroc.

Le magasin “AS from Aswak” est le premier magasin à lancer le concept Drive, note le communiqué, faisant savoir que les clients pourront effectuer leurs achats en ligne via le site ou l’application dédiés à cet effet avant d’aller récupérer leurs courses en magasin pratiquement sans sortir de leur voiture.

L’ouverture de ce magasin s’inscrit dans la stratégie de développement de Aswak Assalam qui se positionne ainsi sur le segment du commerce de proximité pour accompagner l’évolution des modes de consommation des Marocains qui s’orientent de plus en plus vers les commerces situés dans leur voisinage particulièrement dans les centres urbains, poursuit la même source.

“Un service premium, une expérience client inégalée et des produits de qualité triés sur le volet, c’est As from Aswak. Ce nouveau magasin de proximité est entièrement dédié à satisfaire les plus exigeants de nos clients. Il garantit non seulement les meilleures références du marché, mais aussi une expérience unique que pourra vivre le consommateur au quotidien”, a indiqué Abdelkarim Tassine, directeur général de l’enseigne, cité dans le communiqué.