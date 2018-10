Infomédiaire Maroc – Un an après l’ouverte d’une agence dans la ville de Laâyoune, La CDG annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Casablanca dédiée aux activités de son Pôle Prévoyance, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR); sise 74, angle avenue Stendhal et rue Montaigne, Val Fleury, 20390 – Casablanca.

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la continuité des efforts de la CDG pour renforcer sa proximité avec l’ensemble de ses clients et partenaires.

Un service client aux meilleurs standards

Soucieux d’offrir une expérience client des plus fluides à l’ensemble de ses visiteurs, la CDG a voulu faire de cette agence un espace répondant aux meilleurs standards en matière d’accueil et de prise en charge des requêtes clients.

Elle est également dotée, au même titre que toutes les agences du Pôle Prévoyance de la CDG, d’un système moderne de gestion de file d’attente et d’un système d’information de gestion de la relation client (CRM) performant et agile.

Le multicanal pour s’adapter aux volontés et comportements de chacun

Il est à rappeler que le Pôle Prévoyance de la CDG, en plus de ses agences d’accueil physique, met à la disposition de ses clients un ensemble de canaux distants ; Web, Applications mobiles, Courrier et Call Center, garantissant ainsi un dispositif de gestion relation client multicanal performant et reconnu depuis 2014 par le premier prix des bonnes pratiques en Afrique de l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS).

