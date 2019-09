Le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPPE), leader national des laboratoires de BTP et génie civil, vient de décrocher un méga-contrat avec le Groupe OCP portant sur plus de 150 millions de dirhams par an.

Et selon Challenge qui rapporte l’information, ce contrat, le plus important jamais décroché par le LPEE en 70 ans d’existence, permettra au groupe OCP d’externaliser une bonne partie de ses travaux récurrents de contrôle de qualité et de conformité aux normes et aux règlements en vigueur de l’ensemble de ses sites de production.

Pour rappel, LPEE est détenu par trois entreprises publiques, à savoir l’ONEE, l’ANP et l’ONCF.

L’établissement créé en 1947 a réalisé un chiffre d’affaires de 538 MDH en 2017 pour un résultat net de 24 MDH. Et à travers les 21 centres répartis sur l’ensemble du territoire marocain, le LPEE emploie plus de 1 000 salariés dont plus de 30% d’ingénieurs et cadres supérieurs.