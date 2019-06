L’Université Mohammed VI Polytechnique (Groupe OCP) a annoncé le lancement de son Ecole d’Intelligence Collective, au sein du campus de Benguerir.

L’école propose une formation exclusive qui aspire à produire une nouvelle génération de professionnels capable de mener des projets de transformations. Cette discipline d’un genre nouveau, intervient dans un contexte où les complexités économiques, sociales et climatiques qui ne cessent de s’accélérer appellent à repenser de nouveaux modèles d’organisation et de réflexion de sorte à les rendre plus inclusifs et plus adaptés aux enjeux mondiaux actuels.

Le Master proposé par l’Ecole d’Intelligence Collective est le premier en son genre dans le monde dédié à l’enseignement en intelligence collective, en plus d’un programme de doctorat sur cinq ans avec des opportunités de recherches postdoctorales, un Master exécutif ainsi qu’un incubateur entrepreneurial.

Les enseignements exclusifs de cette formation s’inscrivent autour de trois axes précis :

1) Les sciences cognitives dans le but de comprendre l’intelligence humaine et de contourner ses lacunes en matière de réflexion.

2) Le design de systèmes d’organisation

3) La facilitation, discipline portée sur l’intelligence émotionnelle, la gestion de conflit, et l’exploitation de la créativité au sein d’un groupe de travail.

« L’Ecole a pour mission d’enseigner les sciences cognitives, la collaboration et la transformation de façon transversale et scientifique ainsi que faire rayonner l’expertise scientifique de l’UM6P à l’international et en faire un centre d’innovation grâce à un incubateur pour mettre en pratique les savoirs de l’Ecole. Notre installation en Afrique nous offre l’opportunité unique de sans cesse innover, à travers la recherche, pour inventer depuis l’UM6P de nouveaux modèles de travail permettant de s’adapter à la complexité des enjeux actuels. » explique Lex Paulson, directeur de l’Ecole d’Intelligence Collective

« En proposant cette discipline exclusive, l’UM6P réaffirme sa mission d’œuvrer pour le rayonnement du Maroc et du continent en matière d’éducation, de recherche scientifique et d’innovation. Cette école entend armer les organisations d’une nouvelle génération de professionnels visionnaires qui seront à même à accompagner leurs structures, qu’elles soient privées ou publiques, à conduire les projets de transformation aujourd’hui primordiaux. Nous sommes fiers que cela se fasse depuis le Maroc, et depuis notre campus à Benguerir » déclare Hicham El Habti, secrétaire général de l’UM6P.