Un important partenariat de coopération stratégique liant Sup’RH School of Management and Artificial intelligence de Casablanca et l’Université de Californie (UCLA extension, UCLA) a été signé récemment à Los Angeles.

Signée par Hind Moutawakkil, présidente de l’école supérieure marocaine, et Dr Éric A. Bullard, doyen de l’université américaine, cette alliance est la première du genre entre une université américaine de prestige et une école supérieure privée marocaine reconnue par l’Etat, indique un communiqué des signataires, précisant que ce partenariat va permettre très prochainement de décliner un ambitieux programme de coopération et d’échanges académiques, entre SUP’RH et l’UCLA.

Ce partenariat stratégique multiforme, englobant la formation initiale certifiante, la formation continue et la possibilité de travailler en OPT aux États-Unis, vise à promouvoir l’échange mutuel d’étudiants et de professeurs des deux institutions, ainsi que le développement de projets et de programmes conjoints, souligne la même source, ajoutant que ceci illustre l’engagement de SUP’RH School Of Management and AI et d’UCLA extension (UCLA) envers l’excellence éducative, l’innovation et l’intelligence collective.