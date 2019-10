L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus préliminaire relatif à une offre de souscription aux actions composant le capital de Suez S.A, réservée aux salariés du groupe. Cette offre de souscription se fera par l’émission d’un maximum de 10 000 000 actions.

Et au Maroc, cette opération concerne les salariés de « Conseil eau, environnement et énergie », « Lydec », « Metalimpex Maroc », « Suez Atlas », « Sita Boughaz », « Suez El Beida », « Suez Services Maroc », « Suez Services zones franches Maroc » et « Société des eaux de l’Oum Er Rbia ».

S’agissant de la période de la réservation au Maroc, elle s’étalera du 22 octobre au 7 novembre, alors que la période de souscription sera fixée le 12 décembre. Le groupe Suez est une société française spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets.