Infomédiaire Maroc – Dans le cadre du pèlerinage au titre de l’année 2018, le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale a annoncé l’interdiction d’agences de voyage, qui n’ont pas respecté les cahiers de charges et leurs engagements vis-à-vis des pèlerins lors de l’année précédente.

Il s’agit de Iligh Voyages et Touring Office (Agadir), Voyages Mille et une nuits, Alizes Travel, Abdou Voyages, Evency Morocco et Fly Wall (Casablanca), Ayour Tours (Tiznit), Assfar Al Oumra (Béni Mellal), Zem Zem Asfar (Benslimane), et Fedala Voyages (Mohammedia).

Rédaction Infomédiaire