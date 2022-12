L’ex-directeur exécutif de l’activité Corporate finance et membre du Comex de CFG Bank, Hamza Serghini, vient de rejoindre la holding Ténor Group où il se voit confier la charge du pôle M&A et Corporate development et de chargé de mission auprès du président Farid Bensaïd.

Hamza Serghini conseille ce dernier sur les stratégies de développement, d’acquisition et de diversification de Ténor Group. Diplômé d’une grande école de commerce française, la nouvelle recrue a débuté sa carrière en tant qu’analyste dans de grands groupes tels que Total et Société générale à Paris ou encore Ernst & Young à Casablanca.

De retour au Maroc en 2014, il rejoint la banque d’affaires de CFG Bank pour y occuper différents postes avant d’être nommé, en 2021, directeur exécutif de l’activité Corporate finance et membre du Comex. À ce titre, il a participé à plus de 30 opérations en Corporate finance.