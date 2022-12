L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 540,17 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre dernier, en baisse de 8,89% par rapport à fin 2021, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Par rapport à fin octobre dernier, l’actif net sous gestion a affiché une hausse de 1,29%, fait savoir l’ASFIM dans sa dernière lettre mensuelle d’information, expliquant cette évolution par la collecte nette de près de 8 MMDH qui a concerné les OPCVM Monétaires.

D’après la même source, les OPCVM Monétaires ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec 0,08 %, tandis que les OPCVM Actions ont enregistré la plus basse performance avec – 0,61 %.

S’agissant des performances annuelles, les OPCVM Monétaires ont eu la performance la plus élevée avec + 1,16% et les OPCVM Actions, la plus faible avec -15,70%.

Le nombre d’OPCVM en activité est passé, quant à lui, à 559 à fin novembre.