La marque de streetwear néerlandaise, Patta, a conclu une collaboration avec le designer marocain, Hassan Hajjaj, pour la réalisation d’une série de capsules sur la mode. Cette alliance met en avant un mélange de styles.

Hassan Hajjaj, via sa marque « Andy Wahloo », combine des éléments inspirés de la culture marocaine avec des pièces de Patta, afin d’offrir un style unique aux amateurs d’art.

Sur le choix de collaborer avec Hajjaj, Patta a indiqué via son compte Instagram : « le travail vibrant de Hassan Hajjaj met en valeur la diversité culturelle qui reflète les rues du Maroc, son pays d’origine.

Bien qu’il travaille sur divers médiums tels que la sculpture, la vidéo, la mode, la photographie et la performance, ses œuvres les plus reconnaissables sont ses photographies vivantes mettant en scène des individus posant sur des fonds décorés. Andy Wahloo célèbre le mélange unique d’influences traditionnelles et contemporaines qui façonnent la culture marocaine, mettant en valeur l’esprit dynamique et la créativité qui caractérisent la vie de rue animée du pays ».

Andy Wahloo est une marque lifestyle fondée par l’artiste visuel Hassan Hajjaj. D’après l’artiste, le nom de la marque se traduit par « je n’ai rien » en dialecte marocain.