L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a tenu, le 03 novembre 2021 à Casablanca, son Assemblée Générale Ordinaire, sous la présidence de Hassan Sentissi El Idrissi et a approuvé, à l’unanimité, le rapport moral au titre de l’exercice 2020 et de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021.

L’Assemblée Générale qui a vu la participation des membres de l’Association et de ses partenaires institutionnels publics et privés marocains et étrangers, a également approuvé, à l’unanimité, le Rapport Financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes relatifs à l’exercice clos au 31/12/2020.

Elle a, ensuite, donné quitus plein, entier, et sans réserves, au Conseil d’Administration et au Bureau Exécutif pour leur gestion durant l’exercice 2020 et durant la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021.

L’Assemblée Générale a, ensuite, adopté la feuille de route à l’horizon 2025 préparée par le Comité Stratégique de l’ASMEX, dans le cadre d’une approche Globale & Engagée au Service de l’Export marocain.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Ordinaire l’ASMEX a :

constaté que le mandat de Hassan Sentissi en tant que Président de l’Association a expiré à l’issue de la présente Assemblée Générale,

pris acte de l’absence, dans les délais arrêtés par le conseil d’administration, de candidatures à la présidence de l’Association.

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale Ordinaire a renouvelé à l’unanimité, en application de l’article 16 des Statuts de l’Association, le mandat du Président sortant, Hassan Sentissi El Idrissi, pour une période de 5 ans.

Suite à la reconduction de son mandat, le Président de l’ASMEX a tenu a remercier l’ensemble des membres pour la confiance renouvelée et a exprimé son engagement et sa disposition pour améliorer le positionnement de l’Association et renforcer les services rendus à ses membres.