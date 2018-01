Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de l’initiative RAIN visant notamment à préserver les ressources en eau, la Fondation Coca-Cola pour l’Afrique a lancé un nouveau programme dans le Haut-Atlas au Maroc ayant comme objectifs d’améliorer l’irrigation et la gestion de l’eau de plus de 30 hectares de parcelles agricoles et de créer des activités génératrices de revenus pour 880 personnes à l’horizon 2020.

Mobilisant un investissement total de plus de 4 millions de dirhams, dont 340 000 dollars d’investissement direct de la Fondation et un co-financement de 104 000 dollars, le programme aspire à améliorer sensiblement la gestion des ressources et la vie des populations dans les communes d’Imegdale, Ait M’hamed et Ourika dans le Haut Atlas.

Rédaction Infomédiaire