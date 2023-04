La croissance économique nationale s’établirait à 3,2%, en rythme annuel, au deuxième trimestre 2023 (T2-2023) au lieu de +2% une année auparavant, selon les prévisions du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Au T2-2023, la croissance de l’activité hors agriculture s’améliorerait légèrement, pour s’établir à +3,2% en rythme annuel, tandis que la valeur ajoutée agricole afficherait une hausse de 2,9%, précise le HCP qui vient de publier son Point de conjoncture du premier trimestre 2023 et les perspectives pour le deuxième trimestre.

Pour sa part, la demande mondiale adressée au Maroc augmenterait de 4,3%, en variation annuelle, durant la même période, soutenant une hausse de la contribution de la demande extérieure nette à la croissance économique nationale à 0,9 point, poursuit la même source.

La demande intérieure nationale serait, quant à elle, soutenue par la progression de 3,7% des dépenses de consommation des administrations publiques, estime le HCP, ajoutant que la hausse des dépenses de consommation des ménages resterait modérée et l’investissement s’inscrirait en repli, dans le sillage des perspectives de poursuite du recul des activités de construction.

Au total, la contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB s’élèverait à 2,3 points, après 2,2 points une année auparavant.

Dans ces conditions, les industries manufacturières réaliseraient une croissance de 2,1% au T2-2023, tirées par un redressement des industries chimiques. Les perspectives de croissance de la demande internationale de fertilisants sont favorables à un redressement du commerce mondial des engrais à base phosphatée, après un abaissement de 2,1% en 2022.

Les services conserveraient leur dynamique, contribuant pour 2,3 points à la croissance économique globale, grâce à la poursuite de l’affermissement du tourisme et du transport.

En revanche, l’activité de la construction enregistrerait une baisse de 3,5%, en variation annuelle, sur fond de l’alourdissement des charges d’intérêt et la faible reprise du marché de l’immobilier. Au total, la valeur ajoutée hors agriculture afficherait une progression de 3,2%, en variation annuelle, au deuxième trimestre 2023.

Dans l’agriculture, l’activité poursuivrait son redressement au rythme de 2,9% au deuxième trimestre 2023, portée par une amélioration mécanique de la production végétale, après une chute de 17% en 2022. Les récoltes des cultures maraîchères et des rosacés seraient en stagnation, mais celles des céréales et des légumineuses connaîtraient une augmentation sensible, traduisant un effet de base favorable.

Le HCP note, par ailleurs, que la croissance économique mondiale devrait, au T2-2023, progresser à un rythme modéré, tandis que les tensions inflationnistes devraient diminuer en raison des politiques monétaires plus strictes mises en place l’année précédente.