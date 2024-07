Centrale Danone a annoncé la nomination de Hervé Orama Barrere en tant que nouveau président-directeur général.

Avant de rejoindre Centrale Danone, Hervé Orama Barrere a occupé le poste de directeur général de Danone Afrique du Sud et, depuis le début de cette année, ses responsabilités se sont étendues à l’Afrique subsaharienne, indique le groupe dans un communiqué.

Son parcours au sein de Danone inclut également des fonctions de direction générale en Algérie et au Nigeria, fait-on savoir.

« M. Barrere est reconnu pour son expertise en stratégie et sa connaissance des marchés africains, ayant travaillé dans diverses régions du continent. Son approche intégrée de la durabilité et de la rentabilité a été déterminante pour renforcer la position de Danone en Afrique », souligne-t-on.

Hervé Orama Barrere succède à Nathalie Alquier, qui a dirigé Centrale Danone de 2019 à 2024, et qui est appelée à exercer de nouvelles responsabilités au sein du groupe. Sous sa direction, indique le communiqué, «Centrale Danone a consolidé sa position de leader sur le marché et a renforcé ses initiatives en matière de responsabilité sociale et environnementale ».