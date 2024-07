Une enveloppe budgétaire d’environ 136 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la mise en œuvre d’un programme visant l’extension du réseau de vidéosurveillance dans l’espace public et l’organisation de la circulation et du roulage à Tanger.

Ce projet, qui fait l’objet d’une convention de partenariat entre la commune de Tanger, le ministère de l’Intérieur, la Wilaya et le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), vise à doter les espaces publics de la ville de systèmes de vidéosurveillance et à renforcer la signalisation routière, à travers l’installation de feux tricolores, afin de permettre aux services de sûreté nationale de contrôler et gérer la circulation et de verbaliser les infractions.

Cet accord ambitionne également de fournir les moyens nécessaires pour lutter contre les infractions à la loi commises sur la voie publique, protéger les biens publics et privés, et d’organiser le stationnement des véhicules de transport de marchandises.

La commune de Tanger, qui a ratifié l’accord lors d’une séance extraordinaire tenue récemment, a souligné, dans une note d’information, qu’elle a alloué une enveloppe de 54 MDH, en guise de participation au financement de ce projet.

Cette convention, qui prend effet au moment de sa signature par toutes les parties, fixe la durée de réalisation des projets prévus à trois ans à compter de la date de sa signature.