Le nouveau Casablanca Marriott Hotel a été inauguré officiellement, jeudi soir, lors d’une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Auparavant connu sous le nom de Sheraton, le nouveau Casablanca Marriott Hotel, hôtel cinq étoiles, est destiné à devenir un lieu dynamique et animé au cœur de la ville. Cette renaissance a été rendue possible grâce à l’acquisition du Sheraton par Actis et Westmont Hospitality Group en 2019, ainsi qu’à une rénovation d’envergure sur deux ans.

Avec plus de 1.000 établissements hôteliers répartis sur quatre continents, le groupe Westmont Hospitality est l’une des plus grandes organisations hôtelières privées au monde.

Doté de 305 chambres, le Casablanca Marriott Hôtel contribue à renforcer l’offre d’hébergement à Casablanca. Il améliore les infrastructures MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions/Events) de la ville en proposant 18 salles de réunion équipées des dernières technologies audiovisuelles de pointe, ce qui est parfaitement en phase avec le positionnement MICE prévu dans le cadre de la feuille de route.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle ouverture qui témoigne de la confiance des opérateurs internationaux en notre destination », a déclaré Ammor à cette occasion.

Et de poursuivre : « Casablanca joue un rôle important dans la feuille de route du tourisme. Pour atteindre les ambitions projetées, nous avons besoin d’attirer des investissements dans de nouvelles capacités d’hébergement ainsi que dans des infrastructures d’animation et MICE ».

« L’ouverture de cette nouvelle unité est ainsi en phase avec notre objectif de structurer et développer la capacité hôtelière qui, je le rappelle, est l’un des 6 leviers de compétitivité nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route », a ajouté la ministre.

Après avoir salué les efforts de l’ensemble des équipes du Marriott qui ont contribué, pendant près de trois ans de travail, à mener à bien le projet, le Directeur général du Marriott Hotel, Gilles Longuet, a affiché l’ambition de l’établissement qui est celle de redonner à l’Hôtel le prestige qu’il avait il y a une trentaine d’années sous l’ancienne enseigne, et plus encore.

« Je me suis entouré de grands professionnels, qui connaissent parfaitement la ville de Casablanca, et particulièrement l’Hôtel avec toutes ses heures de gloire, et grâce à la force de cette équipe, épaulée par d’autres intervenants étrangers, nous espérons pouvoir accueillir des personnalités du monde entier comme ce fut le cas à l’époque du Sheraton », a-t-il dit. Longuet a également fait savoir que le Marriott Hôtel de Casablanca dispose de 274 chambres et 31 suites, dont une suite royale de 190 m² et une suite présidentielle de 160 m2.