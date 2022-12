Fidèle à son engagement de promouvoir les talents locaux, Huawei Maroc a lancé, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, la 3ème édition du programme inédit «Huawei ICT Competition 2022-2023», un évènement à échelle internationale, plébiscité par les étudiants marocains, qui vise la promotion de la certification dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’encouragement des nouveaux talents.

Ce programme inédit, qui représente une porte d’entrée vers les métiers du numérique et du digital, a pour mission principal d’offrir aux jeunes Marocains mais aussi à des jeunes du monde entier l’opportunité de renforcer leurs connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et de favoriser ainsi le développement d’un écosystème numérique solide et

durable.

Dans ce cadre, M. Faustin Xu, Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc, a assuré que Huawei porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences TIC en faveur de ses diverses parties prenantes : «Huawei considère l’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Avec Huawei ICT Competition, notre entreprise fait un pas de plus vers la concrétisation de sa vision portant sur la création d’un monde mieux connecté et plus inclusif. Ce concours inédit a pour but de faciliter l’enseignement et l’apprentissage, de renforcer les compétences des étudiants dans les domaines technologiques et numériques et de célébrer l’innovation et l’excellence.»

Pour rappel, la dernière édition a été marquée par la réussite de l’équipe marocaine «Network Track» en phase mondiale, en remportant le 3ème prix. Cette récompense est le fruit d’un partenariat étroit entre Huawei Maroc et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en faveur du développement des connaissances et compétences TIC au sein de l’enseignement supérieur à l’échelle nationale.

Fort de son succès, le programme Huawei ICT Competition n’a cessé de croître, depuis son initiation en 2019, dans différents pays. Il a attiré à date plus de 150 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges dans 85 pays et régions. Cette année, plus de 1500 étudiants marocains se sont inscrits à la phase préliminaire du concours, issus de 60

établissements marocains partenaires. La phase préliminaire s’est déroulée tout au long du mois de novembre en offrant aux étudiants la possibilité de choisir entre 3 tracks: Network (Datacom, Security, WLAN), Cloud (Cloud, BigData, Storage, Artificial Intelligence) ou Computing (EulerOS, GaussDB). Il est à noter que cette nouvelle édition du concours a connu le lancement du nouveau track, le Computing, qui représente une opportunité importante pour l’ensemble des participants de découvrir les technologies GaussDB et

EulerOS.

Il convient de rappeler que Huawei ICT Competition est l’un des programmes phares du projet Digitech Talent de Huawei Maroc en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Il témoigne plus que jamais de la teneur de l’engagement de Huawei à encourager les talents numériques à travers tout le pays en faveur d’un écosystème TIC plus performant et résilient.

Le programme « Huawei ICT Competition 2022-2023 » s’inscrit en droite ligne avec la vision et les valeurs de l’entreprise. En effet, Huawei se veut plus qu’un acteur économique majeur dans le secteur des télécommunications au Maroc mais s’attache également à intégrer dans son modèle de croissance une dimension sociétale au service d’une éducation TIC de qualité.