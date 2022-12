Le magazine nigérian « The New Africa » vient de publier une liste de 100 leaders africains pour l’année 2022 sur laquelle figurent huit personnalités marocaines.

Il s’agit de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), ainsi que de Imane Ouaadil, Moha Ou Ali Tagma et Abdelmalek Kettani, respectivement ambassadeurs du roi au Ghana, au Nigeria et en Côte d’Ivoire.

Figurent également sur la liste, Walid Regragui, entraîneur de l’équipe nationale de football, Ilham Kadri, directrice générale du groupe de chimie Solvay et Abdelkrim Bennani, président de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable.

Le média « célèbre, ainsi, et honore 100 de ces hommes et femmes emblématiques qui ont fait preuve d’une grande résilience dans leurs différents domaines pour l’année 2022 ».

« L’année 2022 a été intéressante en Afrique. Nous avons vu l’émergence d’une nouvelle génération de leaders dans presque tous les secteurs », écrit le magazine.

« Les Africains obtiennent des succès constants et extraordinaires dans pratiquement toutes les sphères de l’activité humaine » indique-t-on, ajoutant que « nous sommes en tête du monde dans de nombreux domaines ».

« Nous sommes des Africains et nous devons nous occuper de l’Afrique et des Africains ! », conclut le magazine.