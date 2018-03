Infomédiaire Maroc – Une équipe internationale d’archéologues et de généticiens a découvert dans la grotte des Pigeons à Taforalt au Maroc oriental les plus anciennes traces d’ADN d’un Homo sapiens en Afrique, datées de 15 000 ans, a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué.

L’équipe de chercheurs était dirigée par Abdeljalil Bouzouggar et Saïd Amzazi, de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine à Rabat, et par Johannes Krause et Choongwon Jeong, de l’Institut Max Planck des Sciences de l’Histoire de l’Homme à Jena en Allemagne.

L’Afrique, considérée comme le berceau de l’Humanité, a livré plusieurs restes humains dont l’âge dépasse plusieurs milliers d’années, mais c’est pour la 1ère fois que des traces génétiques aussi anciennes sont identifiées dans ce continent, révèlent ces résultats, publiés par la revue américaine Science.

