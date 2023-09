Le Maroc aspire à devenir un « acteur majeur » de l’hydrogène vert en Afrique du Nord, en s’appuyant sur son rôle « pionnier » dans les énergies renouvelables, souligne l’agence de presse italienne spécialisée « Gea Agency ».

Sous les Hautes Orientations royales, le Maroc s’est activement engagé, ces dernières années, dans le développement des énergies propres, qui fournissent actuellement 38% de l’électricité produite, avec un objectif de 52% d’ici 2030, fait savoir le média, mettant l’accent sur les ambitions du Royaume en matière d’hydrogène vert.

Dans un article intitulé « Le Maroc mise sur l’hydrogène vert », Gea Agency souligne l’attention particulière accordée par le Souverain au secteur, notamment à travers la mise en œuvre « rapide et qualitative » de l’offre marocaine en la matière, dans le but « d’utiliser au mieux les ressources du pays et répondre le plus efficacement possible aux projets proposés par les investisseurs mondiaux dans ce secteur prometteur ».

Citant le directeur de l’Institut de recherche marocain Iresen, Samir Rachidi, le média indique que « le Maroc vise la première place en Afrique du Nord, même si le secteur en est à ses balbutiements et que les grands projets mondiaux ne verront pas le jour avant trois à cinq ans », mettant en avant l’engouement des investisseurs étrangers, notamment européens et asiatiques, pour le Royaume.

Selon lui, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé la mobilisation d’environ 1,5 million d’hectares de terres publiques pour accueillir « huit sites de production d’hydrogène vert et d’ammoniac ».

Pour Rabat, l’hydrogène vert est également « crucial », car cette énergie peut être utilisée pour produire de l’ammoniac, base des engrais agricoles azotés, un secteur dans lequel « le pays est l’un des leaders mondiaux, grâce à ses immenses réserves de phosphate », poursuit-on.

Capitalisant sur une forte demande mondiale, qui a vu le prix grimper jusqu’à 1.000 euros la tonne, suite à la crise du Covid-19 et le conflit en Ukraine, l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) envisage de produire un million de tonnes d’ammoniac vert (de l’hydrogène vert) d’ici 2027, et trois fois plus d’ici 2032, rapporte l’agence.

D’après le média italien, le Maroc envisage, en outre, d’ajouter sept stations de dessalement à son parc de 12 usines pour lutter contre le stress hydrique.

« L’hydrogène est récupéré par électrolyse de l’eau, qui sépare le gaz de l’oxygène. Elle est considéré ‘vert’ lorsqu’il est produit à partir d’électricité issue de sources renouvelables, notamment éolienne, solaire ou hydroélectrique », explique-t-on, notant que ce vecteur énergétique peut être utilisé pour décarboner les industries de l’acier, du ciment, des engrais et de la chimie, ainsi que pour stocker de l’énergie propre.