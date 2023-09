Le port de Jorf Lasfar vient d’être doté d’un marégraphe, un nouvel outil de planification, pour alerter en cas de risque de tsunami, et ainsi minimiser les dommages de telles catastrophes naturelles.

Initié dans le cadre du projet Coastwave par le laboratoire géosciences marines et sciences du sol de l’Université Chouaib Doukkali (UCD) et le Centre national de recherche scientifique et technique, en partenariat avec l’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO), ce projet contribuera, selon ses initiateurs, à la prévision des phénomènes naturels résultant des tsunamis, afin de trouver les moyens appropriés pour y répondre.

L’installation au port de Jorf Lasfar d’un marégraphe, a indiqué le Pr. Khalid El Khaldi, coordinateur du projet, a un double usage. Le premier, a-t-il expliqué, concerne la mesure en continu du niveau de la mer et le transfert de la donnée en temps réel. Cette tâche est très utile pour les travaux de recherche sur les changements climatiques et variation de niveau marin. Le deuxième usage, a-t-il poursuivi, est conçu pour détecter les variations brusques des niveaux de la mer.

« L’intérêt de la mise en place d’une telle structure, a détaillé Pr El Khaldi, est de prévoir pour pouvoir lancer une alerte dans un temps compatible avec les capacités de réaction des services compétents ».

À noter que la faculté des Sciences d’El Jadida a organisé, mercredi, une journée de formation au profit d’une vingtaine de techniciens, portant sur « L’utilité et les aspects techniques du marégraphe ».