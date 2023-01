Une importante délégation marocaine constituée d’établissements, d’entreprises et d’organismes du secteur de l’énergie effectue, cette semaine, une visite de travail en Belgique, en vue d’explorer les perspectives de coopération et d’investissement dans le domaine de l’hydrogène vert.

L’importance de cette visite, qui intervient sur invitation du port d’Anvers-Bruges, a été à cet effet au centre d’une rencontre organisée, lundi soir à Bruxelles, par l’ambassade du Maroc en Belgique.

L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis en avant à cette occasion le rôle crucial du Maroc dans le partenariat énergétique avec la Belgique et d’autres pays européens, lequel s’est renforcé davantage après la signature du « Partenariat vert » avec l’UE, soulignant que le Royaume est un partenaire fiable et crédible qui contribue à la sécurité énergétique de l’Europe.

La visite de cette délégation s’inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale fructueuse aux niveaux politique et économique et fait suite, en outre, à l’engouement croissant des entreprises belges pour les potentialités du marché marocain, a relevé le diplomate.

Composée de cinquante acteurs opérant dans le domaine énergétique et représentant trente établissements et entreprises, la délégation marocaine, en visite du 29 janvier au 01 février en Belgique, examinera les processus d’exploitation et les chaînes d’approvisionnement des énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, en Belgique, a fait savoir, pour sa part, le secrétaire général de la Fédération de l’énergie, Mostafa Labrak.

Cette visite a été programmée suite à l’intérêt remarquable porté par les opérateurs énergétiques belges aux immenses opportunités offertes par le Royaume dans ce domaine, a-t-il ajouté.

De son côté, le conseiller en diplomatie économique à l’ambassade de Belgique au Maroc et membre du Cluster Green H2, Alykhan Kassam, a affirmé que cette initiative permettra d’ouvrir des perspectives prometteuses de partenariat en matière de transition énergétique et d’élargir la coopération bilatérale à travers l’échange d’expertises.

Le programme prévoit des visites de terrain pour découvrir les infrastructures maritimes et les unités de production de l’hydrogène et de ses dérivés, indiquant que la visite vise essentiellement à partager les expériences en matière de production de cette énergie du futur.

La délégation est composée de chefs d’entreprises affiliés à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), des membres de la fédération d’énergie, du Cluster Green H2, ainsi que des représentants de l’Agence Marocaine pour l’Énergie Durable (MASEN), de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI polytechnique et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).