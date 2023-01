Sa mission n’est, certes, pas des plus aisées face à des rivaux de grand calibre, mais le Wydad de Casablanca a néanmoins toutes ses chances de briller lors de la Coupe du monde des clubs, prévue du 1er au 11 février à Tanger et Rabat, estiment des entraîneurs et cadres techniques marocains.

Avec un soutien fort des supporters marocains, leurs moyens techniques et un mental d’acier, les Rouges sont capables de créer l’exploit lors de ce Mondialito, affirment plusieurs de ces techniciens sondés par la MAP.