L’exposition internationale du caftan marocain fera escale dans la capitale des Emirats arabes unis, Abou Dhabi, du 23 au 25 février.

Selon un communiqué des organisateurs, cet événement, qui sera accueilli par l’exposition orientale des créations de luxe, intervient après le grand succès des précédentes sessions à Paris, Londres et Casablanca, avec la participation de designers et d’exposants qui vont dévoiler leurs créations dans le caftan marocain avec de nouveaux designs et modes qui allient la tradition et le contemporain.

La même source précise que cette édition, qui intervient quelques mois après que l’ISESCO a classé le caftan marocain au patrimoine immatériel marocain, verra la participation exceptionnelle de brillants designers et créateurs de différents pays du monde, dont le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et d’autres pays.

Cette exposition se présente également comme une consolidation de l’universalité du caftan marocain, ambassadeur de la civilisation marocaine antique, avec ses affluents nombreux et variés : arabe, amazigh, hébreu, andalou et sahraoui, qui constituent une mosaïque de beauté et d’élégance.

L’édition d’Abou Dhabi de l’Exposition marocaine du caftan se distingue également par la présence de grandes personnalités issues des domaines de la diplomatie, de l’entrepreneuriat, de célébrités de la culture et de l’art, en plus des femmes et des hommes de la presse et des médias internationaux, des influenceurs et des créateurs de contenu en ligne de différentes nationalités.

Les organisateurs s’attendent à ce que cette session spéciale rencontre un grand succès à tous les niveaux, compte tenu de plusieurs considérations, au premier rang desquelles les procédures d’organisation et de coordination lancées à plus de quatre mois de la date de l’événement.