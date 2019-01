Infomédiaire Maroc – Le Groupe Marjane lance en 2019 la filière « Sélection Marjane », avec l’appui de ses partenaires éleveurs et agriculteurs marocains. Avec une approche basée sur la traçabilité totale des produits, cette démarche innovante assurera pour les clients des produits authentiques, sains, différents, qualitatifs, issus d’une production respectant l’environnement et le bien-être animal.

Dans un contexte où la sécurité sanitaire, l’origine des produits, ou encore les relations avec le monde agricole sont devenues des enjeux essentiels, le Groupe Marjane donne des preuves concrètes, concernant son engagement à long terme, afin de faire avancer la qualité des produits alimentaires et satisfaire les différentes attentes de ses clients.

En s’associant à des producteurs marocains, les équipes de Marjane s’engagent à offrir à leurs consommateurs, tout au long de l’année ou pour les périodes de saisonnalités, une nouvelle gamme de produits « Sélection Marjane » dont l’origine est garantie, tracée tout au long de sa période de production. Cette démarche innovante favorisera pour les clients une alimentation saine, issue de bonnes pratiques agricoles et de méthodes d’élevage rigoureusement contrôlées.Ce nouveau partenariat consolidera le tissu économique et fortifiera les relations de coopération entre le Groupe Marjane et ses partenaires.

Les produits « Sélection Marjane » sont des produits authentiques, sains, goûteux et différents. Ce sont des produits créés par des hommes soucieux de la santé des clients, du bien-être animal et de la protection de l’environnement.

En partenariat avec des éleveurs et des producteurs de toutes tailles, Marjane assure la conformité et une qualité constante et régulière, grâce à la construction de cahiers des charges articulés autour du développement durable. Ils permettent un contrôle rigoureux et permanent tout au long de l’élaboration des produits.

Outre la recherche du juste prix, les produits Sélection Marjane permettront d’affirmer les valeurs propres du Groupe basées sur la transparence de l’information.

Marjane révolutionne le marché avec la création des filières « Sélection Marjane ». Ce nouveau projet est le résultat d’un engagement commun de deux acteurs : les équipes Marjane et les équipes de producteurs et d’éleveurs marocains passionnés et professionnels.

Pour lancer ce projet, le Groupeest fier d’offrir à ses clients trois filières de produits « Sélection Marjane»:

Filière Viande :

Disponible tout au long de l’année, le bœuf de Marjane est élevé à Beni Mellal, Doukkala et Meknès sans hormone de croissance et avec une alimentation équilibrée. Présent dans 12 magasins dans un 1er temps.

Filière Truite :

La truite de l’Atlas, riche en Oméga 3 et sans nourriture OGM est élevée naturellement aux Sources Oum Rabii et Ain Aghbal. Cette dernière sera disponible tout au long de l’année.

Filière Orange Cara Cara :

Disponible de janvier à mi-mars, les oranges CaraCara sont des produits issus d’une agriculture raisonnée. Ellessont cueillies à maturité pour obtenir un taux de sucre garanti. Leur culture est tracée tout au long de leur cycle de production et elles ne subissent aucun traitement chimique après récolte.

IM