Infomédiaire Maroc – La journée internationale du Data Privacy Day (DP-Day) sera célébrée, lundi prochain à Fès sous le thème « Protection de la vie privée numérique : enjeux et perspectives ».

Initiée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), cette journée de célébration se veut une occasion pour sensibiliser le grand public sur l’importance de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée.

S’exprimant lors d’un point de presse, tenu mercredi à Rabat, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni a précisé que cette journée sera organisée en partenariat avec l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’université Moulay Ismail de Meknès, l’université Al Akhawayn d’Ifrane, l’université Euro-Méditerranée de Fès et le programme « Assurer la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l’Homme dans le sud de la Méditerranée », financé par l’Union européenne et mis en exécution par le Conseil de l’Europe.

Lors de cette journée, des conventions de formation de « Data Protection Officers » seront signées entre la CNDP et les quatre universités, a souligné Seghrouchni, ajoutant que le programme prévoit trois panels, à savoir « La protection des données à caractère personnel dans le monde et au Maroc », « Les réseaux sociaux et démocratie » et « Les réseaux sociaux et risques pour la vie privée des jeunes ».

La journée verra aussi la présentation d’un projet de plateforme digitale, développé avec le soutien de l’agence allemande de coopération « GIZ » et dédié à la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents, a-t-il noté, affirmant que le choix de la ville de Fès est animé par plusieurs raisons, notamment la volonté de donner le signal que la protection de la vie privée n’est pas une valeur importée, mais plutôt « portée par notre culture et nos traditions ». Le 17 janvier, un protocole de collaboration a été mis en place entre la CNDP et le Ministère public, dans l’intérêt d’une approche citoyenne de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée numérique.

Le 28 janvier correspond à la date d’adoption de la Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. La journée est célébrée chaque année, depuis 2007, par les professionnels de la protection de la vie privée à travers le monde.

La CNDP a été créée par la loi n° 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Elle est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme.

A cet effet, la CNDP œuvre à l’instauration de la transparence dans l’utilisation des données personnelles par les organismes publics et privés et à garantir l’équilibre entre la vie privée des individus et le besoin des organismes d’utiliser les données personnelles dans leurs activités. Afin d’assumer ce rôle, la CNDP se charge, entre autres, d’assurer la veille juridique et technologique en vue d’étudier et d’analyser les tendances et les mutations technologiques, juridiques et sociétales pouvant affecter la protection des données personnelles au Maroc.

Rédaction Infomédiaire