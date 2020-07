Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a annoncé mercredi le rappel de près de 2,2 millions de véhicules, construits entre 2006 et 2019, pour régler un problème de ceinture de sécurité sur dix de ses modèles.

Le constructeur automobile a déclaré qu’il contacterait les propriétaires des modèles concernés, tels que les V60, V70 et XC60, pour faire réparer leurs véhicules gratuitement auprès de leurs concessionnaires.

Volvo a assuré qu’il n’avait reçu aucun rapport d’accidents ou de blessures liés à la faille et que ce rappel, le plus grand jamais réalisé par l’entreprise, était préventif pour éviter tout problème possible à l’avenir.

“Le problème est lié à un câble en acier connecté aux ceintures avant de sécurité”, indique le constructeur dans un communiqué, précisant que le câble peut, dans certains cas rares et selon le comportement de l’utilisateur, s’user au fil du temps.