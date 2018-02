Infomédiaire Maroc – Des responsables, acteurs économiques et représentants d’entreprises du Pays Basque (nord de l’Espagne) ont souligné, mardi à Bilbao, leur intérêt à développer la coopération et les investissements au Maroc dans les secteurs d’avenir comme l’automobile et les énergies renouvelables.

Les participants à une journée spécial Maroc organisée sous le thème « Le Maroc, destination prioritaire des exportations basques en Afrique », dans le cadre du Forum d’internationalisation des entreprises basques « Intergune 2018 », ont mis en exergue les opportunités d’affaires qu’offre le Royaume dans ces secteurs stratégiques et dans lesquels les entreprises basques jouissent d’une grande expérience.

Et à cet égard, le vice-ministre basque de l’Industrie, chargé du développement économique et des infrastructures, Javier Zarraonandia, a affirmé que le Pays Basque accorde une attention particulière au Maroc, première destination des exportations et des investissements basques en Afrique.

Rédaction Infomédiaire