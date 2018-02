Infomédiaire Maroc – Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) et le Conseil de recherche scientifique et industrielle indien ont signé, à Rabat, une convention de coopération visant l’encouragement de la recherche scientifique, technique et l’innovation.

Cette convention porte notamment sur le renforcement des liens de coopération et d’échanges académiques et scientifiques entre les deux établissements en vue d’encourager la mobilité des chercheurs, d’échanger les informations et les documentations scientifiques et techniques, et d’organiser des rencontres au profit des chercheurs et scientifiques des 2 pays.

Et au terme de cette convention, qui marque le début d’une étape importante dans les relations entre les chercheurs marocains et indiens, les 2 parties s’engagent également à favoriser l’échange d’expériences en matière de transfert de technologie, d’agriculture et d’industrie et à mettre en place un programme de recherches dans les domaines prioritaires.

Rédaction Infomédiaire