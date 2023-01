Cinq joueurs marocains figurent dans l’équipe type africaine 2022 de la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Cette liste comprend le gardien de but du FC Séville, Yassine Bounou qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, aux côtés des défenseurs Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et du capitaine des Lions de l’Atlas Ghanem Saïs (Besiktas).

Les deux défenseurs marocains ont contribué à l’épopée des Lions de l’Atlas au Qatar, où l’équipe nationale s’est qualifiée aux demi-finales avant de perdre face à la France (2-0).

En ligne médiane, Sofian Amrabat est logiquement plébiscitée dans cette liste eu égard à son parcours exceptionnel lors du mondial-2022 et à ses prestations avec son équipe italienne de la Fiorentina, tout comme Azzeddine Ounahi, qui a volé la vedette à Doha et qui attise désormais la convoitise des plus grands clubs européens.

La liste comprend également le capitaine de l’équipe du Sénégal Kalidou Koulibaly et le latéral tunisien d’Al Ahly du Caire, Ali Maaloul. Le Ghanéen Muhammed Kudus, qui évolue à l’Ajax Amsterdam, est également présent dans ce onze type africain, tandis que la ligne offensive se compose du trio Sadio Mané (Sénégal/Bayern Munich), Mohammed Salah (Sénégal/Liverpool) et Vincent Aboubakar (Cameroun/Al Nassr d’Arabie Saoudite).