Le secteur de l’immobilier au Maroc a démontré sa véritable résilience face aux chocs, avec une stagnation de l’activité en 2023, a affirmé le directeur immobilier du groupe Avito, Mehdi Chbihi.

« Le marché de l’immobilier marocain présente plusieurs particularités, surtout sa résilience face aux chocs endogènes et à la conjoncture internationale », a relevé Chbihi, en marge du salon Immo expo by Avito, organisé jusqu’au 26 novembre à Anfa Park.

Mettant l’accent sur les crises internationales qui se sont succédées ces dernières années, notamment la crise sanitaire du Covid-19, le conflit russo-ukrainien, l’inflation, la récession économique mondiale, la crise énergétique et l’augmentation des coûts de fret maritime, Chbihi a noté que ces crises ont eu des effets dévastateurs sur plusieurs secteurs économiques, dont l’immobilier.

Quant à la stagnation du secteur en 2023, le responsable l’a expliquée principalement par « le renchérissement du coût du crédit bancaire à cause des augmentations du taux directeur de Bank Al-Maghrib ».

« Toutefois, les perspectives pour l’année prochaine s’annoncent meilleures grâce principalement au programme d’aides directes lancé récemment par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui contribuera à une véritable relance du secteur », a indiqué Chbihi.

Dans ce sens, il a souligné que le fait d’initier des rendez-vous sectoriels d’envergure est pour Avito un cheminement naturel en ligne avec sa position de marketplace leader au Maroc.

« Au-delà de notre business model qui a fait ses preuves, nous nous efforçons d’accompagner l’offre et la demande de plusieurs secteurs en répondant notamment aux transformations qui s’opèrent dans ces secteurs, tout en leur apportant des réponses concrètes », a-t-il fait valoir.

« Grâce à notre leadership et notre maîtrise de tous les maillons de ces secteurs, nous disposons d’un savoir-faire et d’une mine d’informations qui nous permet d’évaluer les opportunités et d’anticiper les tendances », a-t-il dit.

Et de conclure, qu’à travers cette première édition de l’Immo Expo by Avito, la plateforme s’engage résolument à satisfaire une demande numérique croissante et à répondre aux attentes d’un marché immobilier de plus en plus exigeant.