Dans son rapport financier annuel de 2019, le groupe immobilier Addoha indique que les estimations des encaissements et des décaissements sur la période avril-décembre 2020, malgré la situation sanitaire actuelle, sur la base d’un scénario conservateur ne révèlent pas de dégradation significative de la situation de trésorerie et ne remettent pas en cause la continuité d’exploitation du Groupe, grâce notamment à la limitation significative du budget de production, à la renégociation des échéances de crédits bancaires, au déblocage de nouvelles lignes de crédit et à la réduction des charges de structure, souligne le groupe immobilier.

Le groupe rappelle avoir réalisé, au terme de l’exercice 2019, un résultat net consolidé de 394 millions de dirhams (MDH) et un chiffre d’affaires consolidé de près de 3,5 milliards de dirhams.