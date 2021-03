L’endettement net du Groupe Addoha s’est réduit à 4,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020 contre 5,2 MMDH l’année d’avant, relève la société dans un communiqué sur ses résultats 2020, qui fait observer que le gearing reste “largement maitrisé” à un niveau de 32,6%.

Le groupe a en outre indiqué qu’Addoha a pu dégager un cash-flow d’exploitation positif de près de 208 MDH, malgré le resserrement de liquidité et la baisse des encaissements, notant que ceci a été essentiellement réalisé grâce à la maitrise du BFR et des décaissements non opérationnels.

A noter par ailleurs que le chiffre d’affaires et le résultat net consolidés devraient connaitre une évolution favorable dès le 1er semestre 2021, et ce compte tenu du décalage important qu’a subi le programme de production en 2020, de la reprise du rythme normatif de production dès le 4ème trimestre de 2020 et de la production en cours en Afrique de l’Ouest, estime la société.