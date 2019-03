Le Groupe Al Omrane ambitionne de mobiliser pour l’année 2019 un investissement de 5,6 milliards de dirhams, a annoncé, mercredi à Rabat, le président du Directoire du Holding Al Omrane, Badre Kanouni.

Cet investissement servira à la mise en chantier de 28.000 logements et l’achèvement d’autant d’unités, a indiqué M. Kanouni qui présentait, lors d’une conférence de presse, le plan d’action 2019 du Holding. Concernant la mise à niveau, le Groupe Al Omrane prévoit cette année quelque 110.000 unités de logement en mise en chantier et 100.000 autres en achèvement, a-t-il ajouté. Il a également fait savoir que Groupe Al Omrane aspire réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de près de 5,10 milliards de dirhams. Revenant sur les réalisations de 2018, Kanouni a affirmé que le Groupe a mobilisé un investissement de 5,13 milliards de dirhams qui a permis la mise en chantier de 28.951 unités, en hausse de 28% par rapport à 2017, et d’achever 26.430 logements.

Le président du Directoire du Holding Al Omrane a, en outre, souligné que durant l’année passée, les travaux de mise à niveau urbaine ont profité à plus de 124.000 familles au niveau des achèvements et à 110.500 familles pour la mise en chantier. Sur le plan financier et malgré le contexte particulier que vit le secteur, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dirhams au même niveau que l’année précédente, a-t-il dit. Kanouni a tenu à rappeler à cette occasion que l’année 2018 a été marquée également par la sortie réussie du Groupe sur le marché financier national avec une levée obligataire de 1 milliard de dirhams, relevant que cette opération, la 1ère émission en social et green au Maroc, a suscité un grand engouement et a été souscrite plus de huit fois.

Cette émission obligataire, a-t-il précisé, visait à renforcer l’engagement effectif du Groupe Al Omrane dans la réalisation de projets s’inscrivant dans sa politique de développement durable et social. Concernant la stratégie « CAP 2020 » qui définit les principales orientations stratégiques du Groupe Al Omrane à l’horizon 2020 et les perspectives de son évolution, Kanouni a indiqué qu’à fin 2018, le taux d’avancement total du programme s’est élevé à 93%, relevant que 38 projets (67%) ont été menés à terme, 18 autres (32%) sont en cours de réalisation alors qu’un seul projet (1%) sera lancé en 2019.

Le Conseil de surveillance du Groupe Al Omrane s’est réuni la veille sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani pour valider le plan d’action pour l’année 2019 et prendre connaissance des résultats réalisés par le Groupe lors de l’exercice 2018. A cette occasion, El Otmani, président du Conseil de surveillance du Holding Al Omrane, a indiqué qu’en dépit d’une conjoncture difficile qui perdure depuis plusieurs années, le Groupe maintient son cap et poursuit son développement et sa modernisation en s’inscrivant dans la dynamique de la politique publique de l’habitat qu’il est chargé de déployer.

« Tout en félicitant le Groupe pour son implication au niveau du secteur, El Otmani est revenu sur les performances positives du Groupe pour l’année 2018 dans ce contexte particulier et l’encourage à poursuivre son action pour l’année 2019 », relève le Groupe Al Omrane dans un communiqué. Otmani, ajoute la même source, a aussi noté avec satisfaction les avancées significatives enregistrées dans les chantiers de réformes engagées de manière générale et de celui de l’assainissement du passif de manière particulière. Les actions de dynamisation et d’impulsion du rythme d’apurement foncier de ces opérations initiées par le Groupe en synergie avec les différents acteurs et partenaires institutionnels directement concernés ont permis d’enregistrer des résultats probants avec la régularisation de plusieurs dossiers ayant permis la création de plus de 216.000 titres fonciers à fin 2018, selon la même source.

