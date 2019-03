Saâdedine El Othmani, Chef du Gouvernement, et Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM, ont tenu, hier 5 mars 2019 au siège de la Présidence du Gouvernement, une réunion à laquelle ont assisté plusieurs membres du Gouvernement et des représentants du bureau de la CGEM. Lors de cette importante rencontre, un mécanisme de travail commun public- privé appelé – Plateforme Gouvernement-CGEM – a été lancé.

Composée de groupes de travail thématiques, cette plateforme initiative et d’action regroupant le secteur public et le secteur privé, a pour objectif de lever, sur la base d’une trentaine de problématiques identifiées, les contraintes entravant le climat des affaires, afin de faciliter la création de valeur et la création d’opportunités d’emplois, tout en contribuant au renforcement du climat de confiance chez les opérateurs économiques.

Cette plateforme innovante permet d’agir sur les projets urgents nécessitant des réponses concrètes à court terme, et sur ceux ayant ayant un impact structurant sur l’entreprise et sur l’ensemble des citoyens, nécessitant des actions à moyen terme. L’initiative vise le soutien et le renforcement des prérogatives octroyées aux instances et commissions spécialisées, pour leur permettre d’accélérer la mise en œuvre des chantiers en cours, et de proposer de nouvelles réformes jugées pertinentes.

Le système de gouvernance du mécanisme mis en place par les deux parties, compte d’une part un Conseil Conjoint, co-présidé par le Chef du Gouvernement et par le Président de la CGEM, et d’autres part, un comité de coordination et de suivi. Les premiers groupes de travail thématiques ont été constitués pour traiter les dossiers prioritaires, tels que l’Investissement et l’environnement des affaires, la Formation et Emploi ainsi que les Relations Entreprises-Administration.

Outre la délégation de la CGEM, ont également participé à cette rencontre le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique et le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, ainsi que d’autres responsables.

IM