Infomédiaire Maroc – A l’orée de l’été 2018, KriDari.ma est né.

Il s’agit du premier site marocain, dédié spécialement à la location saisonnière. Disponible en 4 langues, arabe, français, anglais et néerlandais. Le site offre une plateforme de recherche et de réservations de maisons de vacances dans les différentes régions du Maroc. Pensée pour être simple et sécurisée autant pour le locataire que pour le propriétaire.

Derrière ce projet se cache une jeune équipe dynamique et soucieuse d’apporter de nouvelles solutions aux marocains. Elle est composée de diplômés en IT et Business au sein des écoles de renom en France et en Belgique. Ayant une adhésion forte et durable, l’équipe met tout en œuvre pour la réalisation de ce projet ambitieux avec un souhait constant d’améliorer l’expérience utilisateur de leur plateforme KriDari.ma.

La plateforme comporte une barre de recherche indiquant les différentes régions du royaume, en parallèle d’une carte illustrant les adresses de chaque bien.

Ainsi que sa description accompagnée de photos, liste des équipements, disponibilités et de sa localisation.

Chaque utilisateur disposera également d’un compte KriDari.ma qui facilitera aux annonceurs et locataires de rentrer en contact et concrétiser l’opération de la location.

Ce nouveau-né qui s’ajoute aux nombreux sites d’annonces marocains, se différencie du fait qu’il soit exclusivement spécialisé dans la location, et répondant efficacement à un besoin unique et précis, qui est la location saisonnière au Maroc.

Rédaction Infomédiaire