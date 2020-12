Un Mémorandum d’Entente visant l’établissement d’un cadre de partenariat et d’échange multilatéral entre la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), l’Association des Régions du Maroc (ARM) et l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc pour l’accompagnement du processus de régionalisation avancée a été signé mercredi à Rabat.

Ce mémorandum d’Entente a été signé au siège de la DGCT par Khalid Safir, Wali Directeur général des collectivités territoriales, Simon Martin, ambassadeur britannique au Maroc et Mohand Laenser, Président de l’ARM, en présence de responsables représentant les trois institutions, indique un communiqué conjoint des parties signataires.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de la DGCT 2018-2021: “Encourager la participation citoyenne”, notamment le volet “Développer les mécanismes de la démocratie participative”, ajoute le communiqué.

Ce projet consiste en la capitalisation, la généralisation et l’appropriation des outils de coopération, de communication et de participation citoyenne au niveau des 12 Régions du Maroc, souligne la même source.

Concrètement, poursuit le communiqué, il s’agit du recueil des expériences réussies et des outils de travail développés par les parties ainsi que par des conseils des régions, notamment en matière de coopération, de communication et de participation citoyenne.

Il est également question de la production de guides et référentiels rassemblant des outils de travail au profit des conseils des régions, de la dissémination des guides et référentiels auprès des conseils des régions, et de la proposition des solutions de mise en œuvre opérationnelle des recommandations issues du 1er colloque national sur la régionalisation avancée, à la lumière de l’expérience anglo-saxonne, sur la base d’un benchmark, et avec une adaptation au contexte et aux expériences marocaines, dans l’objectif de renforcer la gouvernance participative au niveau des Régions.