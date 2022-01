Le gouvernement a approuvé un important plan d’urgence d’un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour le soutien du tourisme, secteur fondamental pour l’économie du Royaume et que le Roi Mohammed VI entoure de son attention et suivi.

Après plus de 22 mois de crise sanitaire, cette nouvelle série de mesures de soutien est un signal fort au secteur du tourisme, qui permettra la sauvegarde d’entreprises, évitera la destruction massive des emplois, et préparera la relance du secteur, indique un communiqué du ministère de tutelle.

Présenté par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, lors d’une réunion tenue, vendredi dernier, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et du ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, ce plan d’urgence comprend cinq mesures.

La même source précise que ces mesures concernent le prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés, ainsi que le report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois pour ces mêmes employés.

En outre, ce plan prévoit d’établir un moratoire relatif aux échéances bancaires sur une durée pouvant aller jusqu’à 1 an, pour les hôteliers et les transporteurs touristiques. Les intérêts intercalaires seront pris en charge par l’État pour une période équivalente aux mois de non activité en 2021, ainsi que le premier trimestre 2022.

Il s’agira également de la prise en charge par l’État de la taxe professionnelle due par les hôteliers en 2020 et en 2021, et de l’octroi d’une subvention de l’État au secteur de l’hôtellerie, pour un montant global de 1 MMDH. L’objectif de cette aide est de soutenir l’effort d’investissement (entretien, rénovation, formation…) des hôtels souhaitant se préparer à un redémarrage rapide de l’activité dès la réouverture des frontières.

Ces mesures, poursuit le communiqué, sont le fruit de plusieurs réunions préalables tenues entre Mme Ammor et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), ainsi que de concertations entre le Ministère de l’Économie et des Finances et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM).

Le tourisme, secteur clé pour l’économie marocaine, a été profondément impacté par la crise sanitaire et tout ce qu’elle a impliqué comme conséquences négatives sur ce secteur à travers le monde, conclut le communiqué.