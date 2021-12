Afin de permettre le retour au Maroc des citoyens marocains qui résident effectivement au Royaume et qui ont été bloqués à la suite de la suspension des vols, les autorités marocaines vont autoriser, à titre exceptionnel, des vols de passagers à destination du Royaume à partir des 3 pays suivants : le Portugal, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Selon un communiqué du Comité interministériel de suivi du Covid, cette opération, qui débutera ce mercredi 15 décembre, concerne, exclusivement, les citoyens marocains qui résident effectivement au Maroc et qui ont quitté récemment le territoire national. Les frais de voyage sont à la charge des bénéficiaires, précise la même source, qui affirme qu’un protocole sanitaire sera applicable comme suit :

Chaque passager devra présenter, avant l’embarquement, un test PCR de moins de 48 heures; Les passagers seront confinés pendant 7 jours dans des hôtels dédiés, à la charge du gouvernement marocain; Des tests PCR seront effectués durant la période de confinement, toutes les 48 heures;

4. Toute personne testée positive à l’aéroport ou à l’hôtel sera prise en charge par les autorités sanitaires compétentes.