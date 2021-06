L’Union européenne (UE) a salué, mardi, la décision du Royaume de régler définitivement la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens.

“Je salue cette annonce importante du Maroc aujourd’hui concernant la réadmission des mineurs non accompagnés”, a déclaré Oliver Varhelyi, commissaire européen au Voisinage et à l’Élargissement.

“Nous poursuivrons notre coopération étroite avec le Maroc pour relever les défis migratoires et faire progresser notre partenariat bilatéral, dans l’intérêt mutuel”, a souligné le commissaire européen dans une déclaration sur son compte Twitter.

Un communiqué des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait annoncé auparavant que le Roi Mohammed VI a bien voulu réitérer ses instructions aux ministres chargés de l’Intérieur et des Affaires étrangères afin que la question des mineurs marocains non accompagnés, se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens, soit définitivement réglée.

Le communiqué indique que le Souverain avait souligné, à plusieurs reprises, y compris à des chefs d’État étrangers, l’engagement clair et ferme du Royaume à accepter le retour des mineurs non accompagnés dûment identifiés.

Le Maroc, ajoute la même source, est disposé à collaborer, comme il l’a toujours fait, avec les pays européens et l’Union Européenne, pour le règlement de cette question, relevant que le Royaume espère que l’UE et les pays concernés sauront dépasser les contraintes procédurales pour faciliter cette opération.