La startup américaine Soluna Technologies et AM WIND envisage de construire un parc éolien de 900 MW à Dakhla sur une superficie de 11.313 Ha, pour alimenter des serveurs dédiés aux technologies blockchain, avec un premier investissement de 15 milliards de dirhams.



Pendant près de trois ans, le programme HARMATTAN de Soluna technologies et AM WIND a œuvré à la conception de ce projet de parc éolien qui verra le jour dans les six prochaines années, avec une ferme de Centres de données modulaires colocalisés.



S’exprimant lors d’un webinaire sur l’état d’avancement du projet Soluna AM Wind à Dakhla, le PDG de Soluna Technologies, John Belizaire a souligné que ce projet, qui va produire des capacités de calcul destinées à alimenter le réseau international de blockchain, a le potentiel de générer plus de 400 emplois directs hautement qualifiés, notant que cette startup prévoit de mettre en place un centre d’excellence local développant une expertise, en matière de technologie des blockchains, accessible à un marché mondial en pleine croissance.



Ces Centres de données seront dédiés à la fourniture de capacités de calcul aux réseaux mondiaux Blockchain, a-t-il poursuivi, soulignant que cette technologie est désormais adoptée par certaines des plus grandes institutions financières du monde, notamment JP Morgan Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, CME, Intercontinental Exchange.



Belizaire a également indiqué que l’entreprise s’est engagée à verser 1% des revenus du projet au profit de la population de la région, destinés notamment à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’entreprenariat et aux programmes de santé.



Concernant les avancées du projet, il a fait savoir qu’au cours des trois dernières années, l’entreprise a focalisé sur la phase développement et étude et recherche, portant notamment sur l’exploitation des mesures du vent selon les standards de l’Energy Union Choices (EUC) et les relevés topographiques, en plus d’une ingénierie détaillée du projet, ainsi que les études de faisabilité et l’étude d’impact environnemental, précisant que “ces différentes étapes ont nécessité un investissement global de 10 millions de dollars”.



“Après l’achevement des études environnementales, nous entamerons les activités de financement et de pré-construction à la mi-2021’’, a-t-il précisé, notant que la pandémie de coronavirus a retardé l’exécution du projet.



Selon le PDG de Soluna Technologies, ces infrastructures vont permettre de donner de l’énergie au réseau mondial du blockchain, notant que “des concertations ont été menées avec la banque centrale et l’Office des Changes autour de notre organisation financière et notre système de gestion hiérarchique, pour clarifier qu’il est conforme aux législations en vigueur au Maroc et la législation internationale”.



“Nous avons également obtenu l’autorisation de la commission régionale d’investissement en octobre 2018, une autorisation du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement pour la réalisation des 900 megawatts pour le projet d’autoconsommation en septembre 2020 et nous avons obtenu une extension du foncier alloué au projet par décision de la commission régionale unifiée d’investissement au mois de février 2020”, a-t-il révélé.



Par ailleurs, Belizaire a noté que ce projet va être l’un des plus grands hubs régionaux susceptible d’attirer plus d’investissement dans la région, en collaboration avec les responsables locaux, les services publics et les ministères de l’Énergie, des mines et de l’environnement, et de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.



Ce projet constitue une opportunité pour le Maroc pour rester parmi les leaders mondiaux de l’énergie renouvelable, a-t-il souligné, notant qu’il n’est pas seulement destiné à développer l’industrie de blockchain et de la finance, mais aussi de devenir un véritable hub technologique.



Le projet HARMATTAN de Soluna technologies et AM WIND s’engage en faveur d’une énergie 100 % verte et de son développement, tout en oeuvrant à soutenir l’économie locale, créer des opportunités d’emploi, soutenir l’éducation et la formation et créer de l’énergie propre.