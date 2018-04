Infomediaire Maroc – Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts va lancer un mégaprojet à Dakhla. Il s’agit de la construction d’une usine de dessalement destinée à l’irrigation qui aura une capacité annuelle de 30 millions m3 ainsi que d’un parc éolien à Dakhla, selon ALM. ‘‘Une 1ère dans les Provinces du Sud qui va desservir un périmètre de 5 000 hectares et coûter 1,7 milliard de dirhams (MMDH) – 1,4 MMDH pour le dessalement et le parc éolien et 300 millions de dirhams pour l’irrigation.

Ce projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public- privé pour le cofinancement, la conception, la construction et la gestion des infrastructures de dessalement et d’irrigation pour une période de 22 ans.

Rédaction Infomediaire.