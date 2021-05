A partir de ce 5 mai 2021, tous les passagers en provenance d’Abu Dhabi et de Dubaï (Emirats arabes unis), de Doha (Qatar) et de Manama (Bahreïn) doivent présenter un test PCR ne dépassant pas 72 heures et passer un contrôle médical et un test de dépistage rapide à l’arrivée, indique ce mercredi l’Office national des aéroports.

Et en cas de test positif, les passagers seront mis en quarantaine dans un hôpital désigné.