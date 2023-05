Le Maroc s’est positionné en tant que 3e plus important importateur de dates dans le monde en 2022. Le royaume a ainsi importé 109.000 tonnes de dattes durant ladite période, pour une valeur totale de 213 millions de dollars, soit plus de 31 % des dépenses totales du pays en importations de fruits et légumes.

D’après les données d’EastFruit, les importations de dattes ont atteint un niveau historique en 2021, avec 113.000 tonnes importées, quoique tout laisse à penser que l’on pourrait dépasser cette quantité cette année, dans la mesure où les importations se sont établies à 73.000 tonnes durant les 5 premiers mois de 2023.

Par pays d’origine, les Émirats Arabes Unis viennent en tête des fournisseurs, avec une part de marché 25 %, suivi par la Tunisie (25 %), l’Égypte (22 %) et l’Algérie (22 %).