Infomédiaire Maroc – Magneti Marelli, filiale du Groupe FCA, a procédé le 26 juin 2018, au lancement de la construction de son usine de production des amortisseurs pour voitures et véhicules utilitaires, à la Zone Franche ‘‘Tanger Automotive City’’, à Tanger, en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de

l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, Pietro Gorlier, PDG de Magneti Marelli et Fouad Brini, Président de Tanger Med.

Cette usine, dont la convention d’investissement a été signée en septembre 2017, à Rabat, nécessitera un investissement de 405 millions de dirhams (MDH) et permettra la création de 500 emplois directs.

L’établissement industriel qui couvre une superficie d’environ 20 000 m², devrait démarrer son activité en 2019 et atteindre une capacité de production annuelle de 6 millions de pièces. Le projet vise à accompagner les clients de Magneti Marelli présents au Maroc et au sud de l’Europe (Espagne, Italie et Turquie).

A noter que, lors cette cérémonie, Elalamy et Gorlier ont procédé à la signature d’une convention d’investissement portant sur la construction, sur le même site, d’une 2ème unité consacrée à la production de systèmes d’éclairage, de systèmes électroniques et de pédales. Ce nouveau projet, nécessitant la mobilisation d’un montant prévisionnel de 312 MDH, permettra la création de 200 emplois additionnels.

Pour rappel, Magneti Marelli conçoit et produit des systèmes et des composants de pointe pour l’industrie automobile. Avec 86 unités de production et 14 centres de R&D répartis dans 19 pays, environ 43 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de 7,9 billion de dollars en 2016, le groupe fournit tous les plus grands constructeurs automobiles d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Asie-Pacifique. Ses lignes de produits incluent Systèmes électroniques, Éclairage, Systèmes de propulsion, Systèmes de suspensions et d’amortisseurs, Systèmes d’échappement, Pièces et services après-vente, Composants et modules en plastique, Motorsport.

Rédaction Infomédiaire