Infomediaire Maroc – Une mission de prospection menée par un groupe d’entreprises portugaises se rendra au Maroc le 12 juillet en vue de s’informer sur les opportunités d’affaires dans le Royaume et prendre contact avec les entreprises nationales.

Cette mission, initiée par la Chambre de Commerce et d’industrie luso-marocaine (CCILM) dans le cadre de sa politique de coopération institutionnelle, prévoit notamment une rencontre d’affaires à Casablanca entre des entreprises des deux pays, apprend-on auprès de la CCILM.

La délégation portugaise est composée de sociétés appartenant à différentes branches d’activité, précise-t-on.

Il s’agit de secteurs comme le transport de marchandises (agent transitaire) et logistique, la production de moules pour l’injection de thermoplastique, la production de mobilier extérieur pour l’hôtellerie, la restauration, la détente, la « Branded furniture » et la découpe sur mesure de métaux ferreux et non ferreux.

Les sociétés marocaines désireuses de prendre part à cette rencontre sont invitées à prendre contact avec la CCILM par le biais de ses adresses emails (ccilm@ccilm.pt ou ana.victorino@ccilm.pt).

En 2017, le Portugal a exporté au Maroc des marchandises d’une valeur de 730 millions d’euros et a importé pour 152 millions d’euros, selon l’Institut portugais des statistiques (INE). L’investissement direct étranger portugais est traduit par la présence par plus de 200 entreprises dans plusieurs régions du Maroc.

Le Royaume s’est imposé comme un partenaire commercial important du pays ibérique, se plaçant comme la dixième destination des exportations portugaises de biens en 2016. Hors Union Européenne, le royaume est aujourd’hui le 4ème partenaire du Portugal après l’Angola, les Etats-Unis et le Brésil.

