Infomédiaire Maroc – Les résultats remarquables réalisés par le secteur automobile semblent dépasser les objectifs initialement prévus par le Plan d’accélération industrielle, dans la mesure où le Maroc table désormais sur la réalisation de 200 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires à l’export à l’horizon 2025 avec une capacité de production d’un million de véhicules, contre 100 MMDH prévus à l’horizon 2020.

« Nous allons largement dépasser les 100 MMDH de chiffre d’affaires à l’export prévus à l’horizon 2020, mais je vais prendre un nouveau pari et hausser la barre à 200 MMDH à l’export avec un million de véhicules en 2025 », avait affirmé le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, lors du dernier Salon de la sous-traitance automobile de Tanger.

Après avoir réussi à convaincre les opérateurs français Renault et PSA, ainsi que les groupes chinois « BYD Auto Industry » et japonais JTEKT de s’implanter au Maroc, le Royaume a accueilli d’importants investissements dans le secteur durant l’année en cours.

Il s’agit notamment de l’équipementier italien Magneti Marelli et du Groupe allemand PRETTL, qui ont trouvé au Maroc les potentialités et les ressources humaines nécessaires pour relever le défi du changement que connaît l’industrie automobile, marquée par l’émergence des voitures électriques, des batteries et des technologies numériques.

Le secteur automobile est désormais le 1er exportateur du pays, avec près de 70 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires à l’export réalisé en 2017, contre 40 MMDH en 2014, soit 44,5% des exportations industrielles.

En contribuant à la création d’emplois industriels à hauteur de 29%, le secteur automobile a enregistré la plus forte création d’emplois entre 2014 et 2017 avec 83 845 nouveaux postes, soit plus de 93% de l’objectif fixé à l’horizon 2020. Il a aussi réussi une intégration locale en progression avec un taux dépassant les 50% et qui sera porté à 65% en 2019, puis à 85% en 2023, avec l’activité du constructeur automobile PSA.

