Infomédiaire Maroc – Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, le groupe français Novares, fournisseur mondial de solutions plastiques automobiles, a inauguré, ce mercredi à Kénitra, son premier site de production en Afrique du Nord, pour un investissement de l’ordre de 25 millions d’euros.

Cette usine, qui s’étend sur une superficie de 10 700 m², fournira des systèmes et des pièces de moteur (filtres à air et caches moteurs acoustiques), ainsi que des pièces extérieures (piliers, gardes-boues, barres de toit et caches de protection sous moteur) et des pièces intérieures (panneaux d’instrumentation). L’usine de Kenitra compte actuellement 70 employés, mais les effectifs devraient doubler d’ici 2019 et passer à 225 personnes à l’horizon 2020. Et selon les objectifs fixés, cette filiale devrait représenter environ 3% du chiffre d’affaire mondial de Novares.

Rédaction Infomédiaire